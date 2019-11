Italia Under 21, Esposito: «Che emozione il debutto in azzurro»

Italia Under 21, parla Salvatore Esposito del Chievo: «Che grande emozione il debutto con la maglia azzurra»

La gara con l’Islanda vinta per 3-0 dall’Under 21 ha segnato il debutto in azzurro di Salvatore Esposito, in forza al Chievo. «Il debutto con l’Italia è stata una grandissima emozione, soprattutto perché avvenuto nella mia seconda casa al Mazza. Ringrazio i tifosi che si sono fatti sentire quando sono entrato in campo», ha scherzato il giovane.

Che poi si è lasciato andare ad una battuta di mercato. «Tornare alla Spal? Non so niente, posso solo dire che sto molto bene a Verona…», ha sentenziato.