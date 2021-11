Primo forfait per l’Italia Under 21: Riccardo Calafiori, esterno della Roma, non risponderà alla convocazione per un infortunio

Il terzino resterà così a Trigoria per proseguire la riabilitazione e tornare a disposizione dopo la sosta per le nazionali.