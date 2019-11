Italia Under 21, Nicolato preoccupato: «Pochi giovani titolari in Serie A»

Paolo Nicolato, ct dell’Italia Under21, ha parlato in vista del match contro l’Islanda: «Dobbiamo colmare un piccolo gap»

Domani l’Italia Under21 scenderà in campo contro l’Islanda nel girone di qualificazione ad Euro2021 e il ct Paolo Nicolato prova a tracciare un piccolo bilancio di questa settimana di allenamenti: «È stata una settimana produttiva, prima avevamo fatto poco tra uno spostamento e l’altro, se non dare dei concetti, ma provarli era complicato. Abbiamo lavorato su entrambe le fasi di gioco, nonostante un tempo felice siamo riusciti a fare senz’altro più di quello che facciamo di solito».

Il ct azzurro ha anche lanciato un piccolo allarme, chiamando in causa tutta la Serie A: «Ho fatto un conto, in A abbiamo solo 5 giocatori titolari, tre dei quali sono con Mancini, in B 13 con altri 12 che subentrano. Già il nostro campionato non va fortissimo, in più abbiamo ragazzi che non giocano in questo contesto. Non possiamo pretendere di essere subito competitivi sul piano fisico. In più nel nostro girone ci sono tre squadre del Nord Europa, Islanda compresa, fisicamente molto forti e con giocatori molto più avanti sul piano della condizione atletica perché da loro il campionato è in fase più avanzata. È un piccolo gap che dobbiamo colmare»