I centrocampisti dell’Italia Marco Verratti e Stefano Sensi hanno commentato la vittoria contro gli USA dopo una grande prestazione

Un’indomita Italia supera gli USA nell’amichevole di Genk all’ultimo minuto. La rete allo scadere è stata firma da Matteo Politano, dopo una grande triangolazione con Verratti e Gagliardini. Il centrocampista del PSG ha rilasciato qualche commento ai microfoni di Rai Sport. Queste le sue parole: «Soffriamo troppo prima di sbloccare le partite ed arrivare al goal, ma giochiamo un bel calcio. Sono sicuro che continuando a giocare in questo modo i goal arriveranno. Bisogna riconoscere grande merito a Mancini, che ha messo tutti in condizione di potersi esprimere al meglio. Sono sincero, non mi sono mai trovato così bene a giocare in Nazionale. Giochiamo bene e ci divertiamo a fare quello che facciamo».

Altro grande protagonista del match è stato Stefano Sensi, al suo esordio con la nazionale maggiore. Una partita di grande personalità, in sostituzione di Jorginho. Queste le sue parole: «Sono molto contento della mia prestazione e di quella della squadra, è stata una grande partita. Dobbiamo solo avere maggiore cattiveria sotto porta. Se mi aspettavo di arrivare fino a questo punto? Sono sempre stato ambizioso, ma l’importante è farsi trovare pronto, penso di esserci riuscito».