Italiane in Champions: come stanno le avversarie di Milan, Inter e Napoli?

Si avvicina il ritorno della Champions League: uno sguardo alle condizioni delle euroavversarie di Milan, Inter e Napoli

La Champions League si avvicina. Tempo due settimane, qualche incontro di campionato e il Festival di Sanremo e poi sarà di nuovo spazio per il grande calcio europeo. Gli ottavi di finale inizieranno il giorno di San Valentino e ad aprire le danze sarà Milan-Tottenham per quanto riguarda i club italiani. In contemporanea ci sarà un Psg-Bayern Monaco, una bella alternativa per chi volesse misurare la forza delle due squadre leader di Ligue 1 e Bundesliga. La settimana dopo, il 21 febbraio, con orario comune per tutte le gare alle 21, toccherà al Napoli recarsi a Francoforte per giocare con l’Eintracht. Il giorno dopo, nell’ultimo doppio appuntamento dell’andata degli ottavi, toccherà nuovamente a un’italiana e a San Siro, con l’Inter che ospiterà il Porto.

Come stanno le 3 avversarie dei nostri club, giudicate tutti abbordabili nei commenti post sorteggi? E quali impegni avranno da qui allo scontro diretto con Milan, Inter e Napoli? Facciamo il punto sul mese di febbraio.



MILAN-TOTTENHAM – Antonio Conte non sta benissimo, o forse sì, visto che l’operazione alla colecisti è andata perfettamente e i dolori diventeranno solo uno spiacevole ricordo. Conoscendo il suo carattere, c’è da crederci quando ha detto che vuole rientrare al suo posto al più presto. Il Tottenham è quinto in Premier League, a 3 punti dal posto che garantirebbe la partecipazione alla prossima Champions. Finora è stata una squadra senza mezze misure: pareggia pochissimo (solo 3 volte in campionato), segna molto (solo Haaland è meglio di Kane), subisce troppo (l’Everton penultimo ha una difesa meno battuta). Prima di San Siro ospiterà Guardiola e il suo Manchester City con cui ha perso 4-2 pochi giorni fa e andrà a Leicester. Nelle ultime 5 giornate ha fatto solo 6 punti, 1 in più di quanto raccolto dal Milan di Pioli.



EINTRACHT FRANCOFORTE-NAPOLI – In questo momento è il confronto tra la sesta della Bundesliga e la dominatrice della Serie A. Traducendo per un futuro non immediato, i tedeschi parteciperebbero alla Conference League 2023-24, mentre il Napoli è certamente sicuro della partecipazione alla prossima Champions League. Anzi, un po’ da tutte le parti gli stanno sussurrando che anche in questa può recitare un ruolo da protagonista, accarezzando il sogno quantomeno di fare un tratto di strada mai compiuto in precedenza. A Francoforte troverà una squadra che nell’ultimo periodo ha fatto 2 vittorie e 3 pareggi, ma che in casa ha uno score di livello più basso della sua attuale classifica: in 9 gare, ne ha vinte 5, pareggiata 1 e perse 3, decisamente troppe. Prima di ospitare il Napoli il suo calendario sarà il seguente: Hertha Berlino in casa, Colonia fuori, Werder Brema di nuovo in casa e anche un impegno di coppa infilato in mezzo contro il Darmstadt. In pratica, affronta tutte squadre più in basso in classifica. Teoricamente, ha l’opportunità di arrivare all’appuntamento con Spalletti con un ruolino di marcia positivo. E anche con una prospettiva migliore in Bundesliga, tenendo conto di una classifica così corta in vetta, tale da essere distante solo 5 lunghezze dalla capolista Bayern.



INTER – PORTO – Ieri il Porto ha vinto 2-0 in casa del Maritimo, scavalcando il Braga al secondo posto. Il titolo sembra una chimera, lo splendido Benfica che ha triturato la Juventus nel girone è distante 8 punti, anche se i dragões ultimamente stanno viaggiando al loro ritmo. Prima di San Siro, sono questi gli impegni: Porto-Vizela, Academico Viseu-Porto (coppa), Sporting Lisbona-Porto e Porto-Rio Ave. Attenzione alla difesa, la meno battuta del torneo lusitano: sarà meglio che i forti attaccanti interisti siano in piena forma fra tre settimane.