Italiano ottimista: «Si respira grande entusiasmo. Il Bologna deve raggiungere quell'obiettivo» - Calcio News 24

Italiano-Bologna, entusiasmo e ambizione: il tecnico soddisfatto del ritiro. La situazione

Il progetto Italiano-Bologna prosegue con determinazione e tanto entusiasmo. A pochi giorni dalla conclusione del ritiro estivo a Valles, il tecnico Vincenzo Italiano ha tracciato un primo bilancio di questa nuova avventura rossoblù. Le sue parole trasmettono energia positiva, ma anche consapevolezza: il Bologna è pronto a ripartire con un’identità chiara e un gruppo coeso.

«Non mi aspettavo un’accoglienza così calorosa e una risposta così forte dai ragazzi – ha spiegato Italiano –. La condizione fisica e mentale con cui si sono presentati è ottima, e questo significa che la scorsa stagione ha lasciato dentro di loro qualcosa di importante. C’è consapevolezza nei propri mezzi e una voglia sincera di continuare a stupire».

L’allenatore, subentrato dopo l’addio di Thiago Motta, ha voluto evidenziare un punto centrale del suo progetto: «Il binomio Italiano-Bologna deve basarsi sul divertimento. I tifosi non ci chiedono solo risultati, ma emozioni. Vogliamo che la squadra giochi un calcio propositivo, che esprima gioia e intensità. Questo sarà il principio guida della stagione».

Il ritiro in Alto Adige ha permesso al mister di iniziare a trasmettere le sue idee tattiche: pressing alto, palleggio e occupazione degli spazi. Ma non solo: è stata anche l’occasione per testare i nuovi arrivi e valutare i giovani del vivaio. «Dieci giorni di lavoro ad alta qualità – ha detto Italiano –. Il gruppo ha risposto bene, abbiamo impostato le basi per costruire una stagione di livello. Ora rientriamo con fiducia e determinazione».

Il rapporto Italiano-Bologna appare solido sin dalle prime settimane. L’ex tecnico della Fiorentina sembra già molto coinvolto nel nuovo ambiente e determinato a portare la squadra a confermare — se non migliorare — quanto fatto l’anno scorso. Il percorso sarà lungo, ma i segnali iniziali sono incoraggianti.

Il Bologna, forte di una tifoseria calorosa e di un’identità tecnica rinnovata, si prepara alle prime amichevoli con l’obiettivo di consolidare meccanismi e valutare il livello competitivo. Intanto, i sostenitori rossoblù possono sognare: il progetto Italiano-Bologna è partito col piede giusto, e l’energia del nuovo tecnico ha già lasciato il segno.