Italiano: «Buona reazione dopo due sconfitte ma bisogna lavorare su un aspetto»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato al termine del match vinto contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato al termine del match vinto contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

FIORENTINA SAMPDORIA – «Siamo reduci da una sconfitta negli ultimi cinque minuti e dormire tranquilli qui non esiste. Bisogna stare con le antenne dritte e attenti fino all’ultimo. I ragazzi oggi hanno reagito bene. Per adesso abbiamo continuità di risultati in casa e siamo contenti. Alcuni gol subiti nei secondi tempi sono frutto di situazioni non volute. Io voglio gestire la palla e muoverla. Anche oggi abbiamo concesso qualche pallone o corner di troppo, è da lì che si rischia di aprire le partite. Sono troppi i gol subiti negli ultimi minuti. Oggi non è successo, ma va migliorato comunque. Questo aspetto va migliorare e ci lavoreremo tanto».

SOTTIL – «Sono contentissimo che i tre gol arrivano dagli attaccanti. Non era mai successo. Ricky è un ragazzo che avete visto le sue potenzialità. Ha talento. Ma deve migliorare. È giovane e lo bacchetto perché deve maturare. Deve pensare alla squadra e non a se stesso, ma ha ripagato con una prestazione di livello. Ha giocato come deve fare un esterno d’attacco. Poteva fare anche il quarto gol. Se inizia a maturare può diventare forte perché ha qualità importanti».