 Italiano entusiasta: «Prestazione di grande valore. Il Bologna ha raggiunto una consapevolezza» - Calcio News 24
Connect with us

Bologna News

Italiano entusiasta: «Prestazione di grande valore. Il Bologna ha raggiunto una consapevolezza»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

10 minuti ago

on

By

italiano

Le dichiarazioni di Italiano dopo quella che è stata la partita di Serie A Cagliari Bologna

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Italiano ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Cagliari Bologna di Serie A.

LE DICHIARAZIONI – «Temevamo la capacità del Cagliari di ribaltare spesso l’azione, l’avevamo preparata nel modo giusto e abbiamo curato bene tanti aspetti, amministrando nel finale il risultato senza soffrire. Siamo riusciti a concedere poco, a parte l’intervento di Ravaglia su Felici. La prestazione è di valore, si tratta di tre punti belli per la nostra classifica. Ora si rientra a casa e mercoledì si partirà per la Romania, ci aspetta un prosieguo di settimana delicato e importante».

LEGGI ANCHE Le ultime novità sui turni di Serie A

Related Topics:

Bologna News

Pagelle Cagliari Bologna, ecco i TOP e FLOP del match di Serie A

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

55 minuti ago

on

19 Ottobre 2025

By

orsolini
Continue Reading

Ultime Notizie

Cagliari Bologna 0-1 LIVE: Holm porta avanti gli ospiti

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 ore ago

on

19 Ottobre 2025

By

santiago castro
Continue Reading