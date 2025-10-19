Italiano entusiasta: «Prestazione di grande valore. Il Bologna ha raggiunto una consapevolezza» - Calcio News 24

Bologna News
Italiano entusiasta: «Prestazione di grande valore. Il Bologna ha raggiunto una consapevolezza»
Le dichiarazioni di Italiano dopo quella che è stata la partita di Serie A Cagliari Bologna
Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Italiano ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Cagliari Bologna di Serie A.
LE DICHIARAZIONI – «Temevamo la capacità del Cagliari di ribaltare spesso l’azione, l’avevamo preparata nel modo giusto e abbiamo curato bene tanti aspetti, amministrando nel finale il risultato senza soffrire. Siamo riusciti a concedere poco, a parte l’intervento di Ravaglia su Felici. La prestazione è di valore, si tratta di tre punti belli per la nostra classifica. Ora si rientra a casa e mercoledì si partirà per la Romania, ci aspetta un prosieguo di settimana delicato e importante».
