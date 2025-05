Calciomercato Bologna, quale sarà il futuro di Italiano? Spunta fuori una nuova indiscrezione sul suo futuro - Calcio News 24

Calciomercato Bologna, quale sarà il futuro dell’allenatore rossoblu. Riecco una vera e propria carica da parte della società

Il Bologna vuole muoversi in anticipo rispetto al tradizionale valzer di panchine estivo e ha deciso di puntare forte sulla continuità tecnica. Il club rossoblù è intenzionato a blindare il proprio allenatore, il cui contratto attuale è in scadenza nel 2026, proponendogli un prolungamento fino al 2028. Nella giornata di ieri si è tenuto un nuovo incontro tra le parti per discutere gli aspetti economici dell’accordo, con segnali positivi da entrambe le parti.

Il calciomercato Bologna, forte della recente vittoria in Coppa Italia, vuole premiare il lavoro del tecnico con un ingaggio adeguato ai risultati ottenuti. L’offerta in discussione si avvicina ai 3 milioni di euro netti a stagione come base fissa, cifra che potrebbe aumentare grazie a una serie di bonus legati sia ai traguardi sportivi che alla valorizzazione dei giovani talenti presenti in rosa. Con i premi inclusi, l’ingaggio potrebbe toccare i 3,3 milioni di euro annui. Si tratta di un investimento considerevole, che il presidente Joey Saputo è disposto a sostenere per garantire stabilità e progettualità alla squadra.

Parallelamente, la dirigenza rossoblù sta lavorando anche sul fronte del mercato. In vista di possibili cessioni durante l’estate, si stanno già valutando alcune alternative. Due nomi che piacciono molto sono quello del difensore Martin Vitik, attualmente in forza allo Sparta Praga, e quello dell’esterno offensivo Thomas Van Bommel, talento dell’AZ Alkmaar. Questi profili potrebbero essere i sostituti ideali rispettivamente di Jhon Lucumí e Dan Ndoye, entrambi nel mirino di club importanti e possibili partenti.

Il Bologna, dunque, si muove con decisione per pianificare il futuro: rinnovo del tecnico, valorizzazione del progetto sportivo e attenzione al mercato in entrata per mantenere alto il livello competitivo della squadra.