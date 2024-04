Italiano Fiorentina, discorso alla squadra per il finale di stagione

Italiano potrebbe essere ai titoli di coda con la Fiorentina e il suo unico pensiero è il finale di stagione della squadra

La Conference League e la Coppa Italia due obiettivi importanti per il tecnico per salutare la piazza e concludere la sua avventura al meglio. Per questo alla vigilia della sfida contro il Viktoria Plzen ha voluto fare un discorso importante alla squadra. Lo riporta il Corriere dello Sport.