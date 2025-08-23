Roma Bologna, le parole del mister rossoblu Italiano nel post gara - Calcio News 24

Le dichiarazioni di Italiano dopo quella che è stata la partita di Serie A Roma Bologna

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Italiano ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Roma Bologna di Serie A.

LE DICHIARAZIONI – «Mezz’ora dove loro spinti dall’entusiasmo sapevamo di dover soffrire. Poi abbiamo preso le misure, nel secondo tempo meglio. Abbiamo perso per uno svarione. Devo dire ero preoccupato, invece abbiamo tenuto bene la botta: ci riprenderemo, dobbiamo aggiungere più pulizia nella manovra e crescere di condizioni. C’è tempo. Mi dispiace per Immobile: era teso prima della gara, gli ho fatto una battuta sul fatto che lo avrei dovuto togliere a inizio gare. Lo aspetteremo. Casale ha sentito un crampo: aspettiamo anche lui. Succede, va messo in conto. Ci portiamo qualcosina a casa: ho ritrovato la voglia e la generosità in campo. Dobbiamo crescere nel portare il pallone, possiamo essere diversi da quel che si è visto stasera. Mettiamo tutto ciò dentro ai nuovi arrivati: tanta gente deve essere inserita e lo faremo, ma loro devono dare disponibilità. Ci riprenderemo»