Italiano ha scelto Bologna! Il tecnico al lavoro per il rinnovo con alcune richieste alla società: ecco di cosa si tratta

Vincenzo Italiano sempre più vicino al rinnovo con il Bologna: dopo la vittoria della Coppa Italia le parti al lavoro – ecco le sue richieste

Il Bologna accelera per blindare Vincenzo Italiano. Come riportato dal Corriere dello Sport, oggi a Casteldebole è previsto un incontro decisivo tra i vertici rossoblù – Fenucci, Sartori e Di Vaio – e l’agente del tecnico, Francesco Caliandro, per porre le basi dell’estensione contrattuale. Nonostante l’attuale accordo in scadenza nel 2026, il club intende mettere nero su bianco il prima possibile, sia per garantire continuità al progetto sia per spegnere le voci che vorrebbero Italiano accostato a panchine come quelle di Napoli, Milan o Roma. La volontà di entrambe le parti è chiara: proseguire insieme un cammino che ha già regalato ai tifosi la qualificazione alle coppe europee e una Coppa Italia, con il tecnico protagonista dentro e fuori dal campo grazie a una personalità calda e coinvolgente, in perfetta sintonia con la piazza felsinea.

Due i temi principali sul tavolo del confronto. Da un lato, il rafforzamento tecnico della squadra: Italiano è consapevole che alcune cessioni importanti saranno inevitabili, ma chiederà garanzie su sostituti all’altezza, vista la crescente ambizione del club. Dall’altro, l’adeguamento economico del contratto: dopo una stagione straordinaria, è lecito attendersi un aumento dell’ingaggio e bonus ritoccati. Una fumata bianca immediata non è scontata, ma la base per l’accordo è solida. D’altronde, la storia recente insegna: allenatori come Ulivieri, Mazzone, Mihajlovic e Pioli hanno lasciato un segno a Bologna proprio grazie alla loro empatia, più di tecnici puramente vincenti ma distaccati. In attesa della firma, è stato ufficializzato anche il riscatto di Nicolò Casale per 7,5 milioni di euro: sarà legato al Bologna fino al 2028.