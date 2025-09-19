Italiano sicuro: «Bologna, ecco quale sarà l'approccio per vincere contro il Genoa» - Calcio News 24

Bologna, Italiano in conferenza: «Contro il Genoa servirà un approccio diverso»

Alla vigilia della sfida tra Bologna e Genoa, valida per la quarta giornata di Serie A 2025/26, l’allenatore rossoblù Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dal centro tecnico Niccolò Galli, in vista della gara di sabato 20 settembre alle ore 15 allo stadio Renato Dall’Ara.

Il tecnico del Bologna ha analizzato il momento della squadra, reduce dalla sconfitta contro il Milan: «Siamo solo alla terza giornata, ma abbiamo già individuato dove migliorare. Rispetto alla gara con il Como abbiamo fatto passi avanti, ma ci è mancata la brillantezza offensiva e la velocità nel palleggio. Domani con il Genoa dovremo essere più rapidi e concreti negli ultimi metri».

Italiano ha poi parlato dell’inserimento dei nuovi acquisti: «Stiamo lavorando ogni giorno per integrare i nuovi nel sistema di gioco del Bologna. I ragazzi sono intelligenti e volenterosi, e sono certo che presto raccoglieremo i frutti di questo lavoro, come accadde lo scorso anno con Ndoye».

Sul Genoa, prossimo avversario del Bologna, il tecnico ha le idee chiare: «È una squadra aggressiva, che pressa alta e gioca con intensità. Sarà una gara diversa da quella di Milano. Ho detto ai ragazzi che servirà partire forte e con determinazione».

Riguardo ad alcuni singoli, Italiano ha parlato di Dominguez: «Non deve migliorare nulla, deve solo farsi trovare pronto. So che sta vivendo un momento difficile, ma tornerà a fare la differenza. Lo stiamo stimolando a tornare dentro l’area e chiudere le azioni».

Buone notizie dall’infermeria per il Bologna: «Miranda sta bene, ha recuperato. Holm ha fatto il secondo allenamento con il gruppo ed è convocabile. Rowe si sta adattando e ha qualità importanti, può darci molto».

Infine, sull’attaccante Dallinga: «Troverà spazio, se non domani nelle prossime. Il calendario è fitto e tutti i ragazzi avranno occasioni per dimostrare il loro valore».

Conclude così un Vincenzo Italiano determinato, pronto a guidare un Bologna che vuole tornare a fare punti e ritrovare brillantezza, davanti ai suoi tifosi al Dall’Ara.