Iuliano: «Se Vlahovic e Chiesa torneranno ai loro livelli, sarà dura per tutti battere la Juve»

Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, ha parlato a margine del Gran Galà del Calcio della lotta scudetto in Serie A.

PAROLE – «Se la Juve può lottare per lo scudetto? Lo sta dimostrando! Ha grande fase difensiva, grande carattere, se Vlahovic e Chiesa torneranno ai loro livelli, e fisicamente stanno dimostrando di essere quasi al top, sarà dura per tutti battere la Juve. Se sono sorpreso più da Bremer o da Gatti? La Juve quando sceglie un difensore lo fa per diversi aspetti. Fisicamente sono due ‘animali’, tecnicamente non sono i migliori al mondo, non sono eccelsi ecco, ma in zona gol si stanno facendo sentire e gli vanno fatti i complimenti, perché dietro poi concedono pochissimo».