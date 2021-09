Ivanauskas positivo al Covid: Lituania senza ct contro l’Italia

Valdas Ivanauskas, ct della Lituania, è risultato positivo al Covid e non sarà in panchina contro l’Italia al Mapei Stadium

Domani l’Italia scenderà in campo al Mapei Stadium per la terza sfida in pochi giorni valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar che si svolgeranno a dicembre 2022. Gli Azzurri affronteranno la Lituania che non avrà il suo ct in panchina.

Valdas Ivanauskas, infatti, è risultato positivo al Covid e dunque salterà la gara. Al suo posto siederà in panchina il vice, Tomas Razanauskas.