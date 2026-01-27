Connect with us

Jacquet, c'è la fila per il gioiello del Rennes! 3 big europee in corsa: trattive già avviate!

43 minuti ago

Jacquet, c’è la fila per il gioiello del Rennes! 3 big europee in corsa: trattive già avviate! Ecco le squadre interessate al talentuoso difensore

C’è la fila per assicurarsi le prestazioni di Jeremy Jacquet, talentuoso difensore centrale classe 2005 del Rennes. Come riferito da Fabrizio Romano, moltissime big europee sono pronte a darsi battaglia per il suo acquisto.

PAROLE – «🚨🇫🇷 La corsa per ingaggiare Jeremy Jacquet prima della sessione estiva di calciomercato è ancora in corso.
Chelsea, Liverpool e FC Bayern sono tutti in trattative attive, come rivelato…
…cercando di concludere l’accordo ora per la prossima stagione 2026/27. Trattative in corso».

