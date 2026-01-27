Jacquet, c’è la fila per il gioiello del Rennes! 3 big europee in corsa: trattive già avviate! Ecco le squadre interessate al talentuoso difensore

C’è la fila per assicurarsi le prestazioni di Jeremy Jacquet, talentuoso difensore centrale classe 2005 del Rennes. Come riferito da Fabrizio Romano, moltissime big europee sono pronte a darsi battaglia per il suo acquisto.

🚨🇫🇷 The race to sign Jeremy Jacquet ahead of summer transfer window, still ongoing.



Chelsea, Liverpool and FC Bayern are all in active talks as revealed…



…trying get the deal done now for next season 2026/27. Negotiations ongoing.



🎥 https://t.co/0nsmxfBWwQ pic.twitter.com/8N6CYp2ok6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2026

