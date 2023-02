Jankto: «Il mondo del calcio è un po’ omofobo. La gente mi ha applaudito»

Jakub Jankto, dopo il suo recente coming out, è stato intervistato da “Le Iene” in una puntata che andrà in scena stasera su Italia 1

Jakub Jankto, dopo il suo recente coming out, è stato intervistato da “Le Iene” in una puntata che andrà in scena stasera su Italia 1. Ecco le anticipazioni.

PAROLE – «La decisione, dopo 27 anni, è abbastanza importante e sono felicissimo. Tifosi? Mi hanno applaudito, l’abbiamo visto ieri sera, nella prima partita dopo il coming out quindi le sensazioni sono top. Dopo 26 anni con quella barriera non puoi vivere come vuoi e dopo quel coming out mi sento veramente libero ed è straordinario. Il mondo del calcio è omofobo? Sicuramente un po’ sì perché se sono io il primo calciatore è così».