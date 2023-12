Jansen: «Reijnders è stato bravo ad avere pazienza e ora è un centrocampista di livello internazionale»

Pascal Jansen, allenatore dell’AZ Alkmaar, ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle prestazioni degli ex Koopmeiners e Reijnders in Serie A

Pascal Jansen, allenatore dell’AZ Alkmaar, ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle prestazioni degli ex Koopmeiners e Reijnders in Serie A.

PAROLE – «Due calciatori e ragazzi speciali, che ho avuto la fortuna di veder crescere e diventare grandi. Teun è sbocciato prima, per via del carattere: non si spaventa di fronte a nulla, infatti lo promossi a capitano quando era ancora giovanissimo. Tijjani ci ha messo un po’ di più, ma è stato bravo ad avere pazienza e ora è un centrocampista di livello internazionale».