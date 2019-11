Jardim su Pellegri: «A volte uccidiamo i giocatori. Serviva più attenzione»

Il tecnico del Monaco, Jardim, parla dei problemi di Pellegri: «Serviva più attenzione quando era giovane, così si uccidono i calciatori»

La carriera di Pietro Pellegri, una volta trasferitosi al Monaco, sembrava potesse spiccare il volo. Il giovane italiano, tuttavia, sta dovendo combattere con i tanti infortuni che lo affliggono. A tal proposito ha parlato il tecnico dei monegaschi, Jardim, in conferenza stampa:

«Molte volte, uccidiamo i giocatori. Forse se le persone avessero prestato maggiore attenzione due o tre anni fa, quando Pietro si stava ancora formando come calciatore, non avrebbe avuto tutti i problemi muscolari che ha oggi. Ma nessuno si assume la responsabilità. Qualcuno all’età di 16 anni non è un adulto in miniatura. La piena maturità ossea e muscolare arriva dopo i 18 o 19 anni».