Jashari Milan: adesso è vero e proprio braccio di ferro con il Bruges, ecco un dettaglio che non è passato inosservato...

Jashari Milan: ora c’è vero e proprio braccio di ferro con il Bruges, ecco un dettaglio che non è passato inosservato…

Il futuro di Ardon Jashari, giovane centrocampista albanese classe 2002 noto per la sua visione di gioco e l’intensità in fase di recupero, è sempre più incerto. L’assenza dell’ex Lucerna tra i convocati del Club Bruges per la seconda giornata di campionato belga ha acceso i riflettori su una trattativa che promette scintille: quella con il Milan.

Secondo fonti vicine al giocatore, riportate da Antonio Vitiello, Jashari starebbe forzando la mano per ottenere il trasferimento in rossonero. Il centrocampista avrebbe infatti espresso una chiara volontà di non scendere più in campo per il Bruges, segno di una rottura ormai evidente con il club belga. Il Milan, dal canto suo, segue con attenzione gli sviluppi e considera il giocatore un profilo ideale per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione.

L’interesse del Milan per Jashari si è rafforzato con l’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo. L’ex dirigente della Lazio, noto per la sua abilità nello scovare talenti emergenti e nel chiudere trattative complesse, sarà centrale nel negoziato con il Bruges. A lui si affiancherà Massimiliano Allegri, tecnico pragmatico e esperto nella gestione del centrocampo, da poco ufficializzato sulla panchina rossonera dopo l’addio di Pioli.

Jashari rappresenta una pedina tattica preziosa per il Milan: dotato di ottima duttilità e capacità di adattamento, sarebbe l’innesto ideale per supportare la manovra e dare equilibrio al reparto centrale. Il suo rifiuto di giocare è una strategia spesso adottata dai calciatori per accelerare i tempi di uscita quando il club di appartenenza oppone resistenza.

La trattativa, tuttavia, non si preannuncia semplice. Il Bruges pretende un’offerta congrua, mentre il Milan punta a sfruttare la volontà del giocatore per contenere i costi. I tifosi attendono con ansia sviluppi concreti, sperando che il talento albanese possa presto vestire la maglia rossonera.