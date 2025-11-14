Jashari carica il Milan: «Un recupero lungo, ma ora sono tornato! Voglio raggiungere quel grande obiettivo»

Jashari torna in campo: «Il percorso di recupero è stato lungo ma gratificante». Le parole

Dopo oltre due mesi di stop forzato, Ardon Jashari è finalmente tornato a calcare il campo da gioco. Il centrocampista, arrivato durante l’ultimo calciomercato estivo, ha giocato per 90 minuti nell’amichevole tra Virtus Entella e Milan, segnando il suo rientro ufficiale dopo l’infortunio subito durante un allenamento. Una presenza attesa dai tifosi e dalla squadra, che ha accolto il ritorno di Jashari con entusiasmo.

Il percorso di recupero dall’infortunio è stato impegnativo, come lo stesso giocatore ha raccontato. «È stato un percorso lungo per arrivare fino a questo momento, soprattutto considerando il periodo intenso del calciomercato e il brutto infortunio», ha dichiarato Jashari. «Tornare in campo da titolare in un’amichevole dopo tre mesi di stop è stata una grande emozione. Tornare a giocare dopo un periodo così lungo non è mai semplice, e farlo su campi così competitivi lo rende ancora più difficile. Mi mancava tantissimo giocare. L’importante era ritrovare le giuste sensazioni e riuscire a fare cose buone in campo».

Il rientro in campo rappresenta non solo un passo avanti fisico, ma anche mentale. «Questa partita era fondamentale per me, l’ho apprezzata molto», ha aggiunto. «Ho ricevuto tanto supporto da Allegri e dai miei compagni durante tutto il periodo di stop. Anche quando mi allenavo a parte, sentivo il calore della squadra e i tanti messaggi di incoraggiamento. Tutto questo mi ha motivato a lavorare ancora di più per tornare al massimo».

Jashari guarda già avanti con ottimismo, pronto a ritrovare il ritmo del campionato. «Spero di poter tornare presto a giocare con la squadra e dare il massimo in ogni partita. Voglio offrire le migliori prestazioni possibili, ma ciò che conta di più è vincere insieme», ha concluso il centrocampista.

Il rientro di Jashari rappresenta un segnale positivo sia per lui che per la squadra. Dopo mesi difficili, il centrocampista ha finalmente superato la fase più complicata del recupero, dimostrando determinazione e professionalità. Il suo obiettivo ora è consolidare la forma fisica, ritrovare continuità e contribuire in maniera significativa ai risultati della squadra durante il resto della stagione.

Con il ritorno di Jashari, la squadra può contare su un centrocampista motivato e pronto a dare il massimo in ogni occasione, facendo ben sperare tifosi e allenatore in vista dei prossimi impegni di campionato.

