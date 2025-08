Jashari Milan: è fatta, accordo raggiunto! Arriva la conferma anche di Fabrizio Romano, tutti i dettagli

Jashari Milan: adesso è fatta, accordo raggiunto tra i due club! Ecco la conferma anche di Fabrizio Romano, i dettagli

Il segnale che tutti i tifosi rossoneri stavano aspettando è finalmente arrivato. Il celebre esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha pubblicato il suo iconico “Here We Go” sui social, confermando la chiusura dell’operazione che porterà Ardon Jashari al Milan. Il centrocampista svizzero, classe 2002 e attualmente in forza al Club Brugge, è pronto a diventare un nuovo rinforzo per la squadra di Allegri.

Profilo del giocatore Jashari è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio europeo. Dotato di grande visione di gioco, capacità di interdizione e dinamismo, il giovane mediano ha attirato l’attenzione di numerosi club grazie alle sue prestazioni con la Nazionale svizzera e in Jupiler Pro League. Con i suoi 22 anni, rappresenta una pedina ideale per rinnovare e dare energia al centrocampo rossonero.

Dettagli dell’accordo Dopo settimane di trattative serrate, Milan e Club Brugge hanno raggiunto un’intesa su tutti gli aspetti contrattuali. Il trasferimento avverrà a titolo definitivo per una cifra di 34 milioni di euro, più 3 milioni di bonus legati a prestazioni e obiettivi raggiunti. Questo investimento conferma la volontà del Milan di puntare con decisione su giovani di qualità per rafforzare il proprio progetto tecnico.

Prossime tappe Il trasferimento è praticamente concluso: Jashari è atteso a Milano per effettuare le visite mediche di rito e successivamente firmare il contratto che lo legherà al club rossonero per le prossime stagioni. L’annuncio ufficiale è previsto nelle prossime ore, e dovrebbe coincidere con la presentazione del giocatore alla stampa.

Obiettivi e ambizioni Con l’arrivo di Jashari, il Milan non solo colma una lacuna in mezzo al campo, ma invia anche un chiaro messaggio sul proprio piano strategico: investire su profili giovani e di prospettiva per tornare a competere ai massimi livelli in Italia e in Europa.