Jashari titolare con il Milan? Ecco le ultime indiscrezioni sulla squadra rossonera per la Coppa Italia - Calcio News 24

Milan, Jashari verso una maglia da titolare in Coppa Italia: Allegri prepara il turnover contro la Lazio

La sfida di Coppa Italia rappresenta un banco di prova importante per il Milan, chiamato a trovare equilibrio tra competitività e gestione delle energie in una fase delicata della stagione. Domani sera, allo stadio Olimpico, i rossoneri affronteranno la Lazio negli ottavi del torneo, un appuntamento che Massimiliano Allegri sta preparando con grande attenzione. L’allenatore ha infatti in mente un piano preciso: attuare un turnover ragionato, senza però rinunciare all’identità e alla solidità mostrate nell’ultima uscita di campionato, proprio contro i biancocelesti.

In questo contesto si inserisce la possibile titolarità di Jashari, il centrocampista svizzero che potrebbe avere finalmente l’opportunità di mettersi in mostra dal primo minuto. Il Milan, alle prese con un calendario ricco di impegni e con alcune pedine non ancora al meglio, ha bisogno di distribuire le forze senza perdere brillantezza nella zona nevralgica del campo. Jashari, grazie alle sue caratteristiche fisiche e alla sua capacità di inserimento, rappresenta un’alternativa credibile per garantire qualità e dinamismo nella mediana rossonera.

La Coppa Italia, del resto, è una competizione che il Milan vuole affrontare con ambizione. Allegri sa che il torneo può offrire nuove opportunità sia ai titolari sia a chi, come Jashari, necessita di minuti per crescere e integrarsi sempre di più nei meccanismi della squadra. Per questo il tecnico è intenzionato a ruotare alcuni elementi rispetto alla formazione schierata a San Siro, mantenendo però un’ossatura solida in grado di affrontare la Lazio con determinazione.

Lo stadio Olimpico sarà il teatro di una partita che il Milan non intende sottovalutare: avanzare nel tabellone della Coppa Italia significherebbe dare ulteriore valore alla stagione e permettere ad Allegri di ampliare le soluzioni a disposizione. Jashari, in questo senso, potrebbe essere una delle carte più interessanti da giocare, un profilo utile per dare equilibrio e intensità alla squadra in un match che si preannuncia combattuto.

Il Milan prepara così un’altra giornata cruciale, con l’idea di un turnover intelligente e la volontà di sfruttare al meglio tutte le risorse della rosa per continuare il cammino nella competizione.

