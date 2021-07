Jesi, il paese di Mancini sposta la messa di domenica per la finale dell’Italia

La Parrocchia di Jesi, paese di Mancini, ha deciso di spostare la messa domenicale per permettere a tutti di seguire la finale di Euro 2020

Sui social network è partita il tread che segue l’hashtag #laparrocchiadelmancio. Protagonista la parrocchia frequentata da Roberto Mancini quando era ragazzo, nel paese di Jesi.

Come riportato da varie testate, come anche Il Resto del Carlino, la Parrocchia di Santa Maria del Piano ha deciso di spostare l’orario della messa per dare modo ai cittadini di seguire la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Il prete ha invitato tutti quanti in piazza a seguire il match sul maxi schermo installato in centro città.