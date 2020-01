Jetro Willems assicura: «Adama Traorè è più difficile da marcare di Cristiano Ronaldo»

Il difensore del Newcastle loda il compagno di squadra: «Traoré è una bestia forte e veloce, Cristiano è veloce ma non come lui»

Adama Traoré è il calciatore più veloce, secondo il suo compagno di squadra Jetro Willems, sicuramente più di Cristiano Ronaldo. Queste le sue parole, riportate da Goal.com.

«Nessuno è abbastanza veloce come Traoré. Incredibile, è una bestia forte e veloce. È stato difficile sfidarlo, ma credo sia andata abbastanza bene. Cristiano è veloce, ma non come Traoré. È conosciuto come l’uomo più veloce del calcio e ora so che è vero».