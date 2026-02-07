Jimenez Bournemouth, scatta ufficialmente il riscatto dal Milan: le cifre dell’operazione. Il giovane laterale spagnolo lascia definitivamente l’Italia

Il bilancio del Milan sorride grazie a un’operazione in uscita che certifica la lungimiranza strategica del club di via Aldo Rossi. Il futuro di Alex Jimenez è ormai scritto in via definitiva: il laterale spagnolo, apprezzato per la sua velocità esplosiva e la capacità di creare superiorità numerica saltando l’uomo, diventa a tutti gli effetti un patrimonio del Bournemouth. Come riportato puntualmente dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il prestito in Premier League si è trasformato in una cessione a titolo definitivo, essendo scattate matematicamente le clausole previste per l’obbligo di riscatto.

Le cifre dell’affare sono di quelle che spostano gli equilibri finanziari. Nelle casse del Diavolo entreranno ben 19 milioni di euro come base fissa garantita, ai quali si aggiungeranno ulteriori 5 milioni di bonus legati al rendimento e agli obiettivi sportivi. Un tesoretto complessivo vicino ai 24 milioni che offre ossigeno puro alle strategie societarie. Questa importante iniezione di liquidità rappresenta un assist perfetto per Massimiliano Allegri: il tecnico livornese, noto per la sua gestione pragmatica e l’attenzione maniacale alla solidità tattica, avrà ora maggiori margini di manovra economica per richiedere alla dirigenza quei rinforzi mirati necessari per alzare l’asticella della competitività.

L’operazione si configura come un successo su tutta la linea per i Rossoneri. Jimenez ha trovato l’habitat perfetto per la sua maturazione alla corte di Andoni Iraola, l’allenatore basco delle Cherries che ha costruito un sistema di gioco offensivo ideale per esaltare le doti di spinta del ragazzo. Il Milan incassa una plusvalenza d’oro e dimostra ancora una volta la validità del suo scouting internazionale, capace di valorizzare giovani talenti e generare risorse vitali per l’autosostentamento.

Alex Jimenez al Bournemouth, scatta l’obbligo di riscatto: al @acmilan 19M di euro più 5 di bonus — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 7, 2026

