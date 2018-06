Joao Cancelo va verso la Juventus, l’affare con il Valencia è in dirittura d’arrivo: le ultime news di mercato

La Juventus ha quasi chiuso con il Valencia per l’arrivo di Joao Cancelo. Il terzino portoghese, reduce da una stagione in prestito all‘Inter, non è stato riscattato dai nerazzurri e diventerà un nuovo calciatore della Vecchia Signora. L’intesa sul prezzo tra Juve e Valencia è stata raggiunta, il calciatore sarà pagato quaranta milioni di euro. Non ci sarà prestito con diritto o obbligo di riscatto, sarà un trasferimento a titolo definitivo anche se è possibile che l’operazione si svolga in più tranche. La prima sarà versata subito dalla Juve e sarà di dieci-dodici milioni.

Quando arriverà Cancelo? I tempi sono stretti e il Valencia deve mettere a bilancio una cessione remunerativa entro il 30 giugno, dato che ha la spada di Damocle del Fair Play Finanziario. In settimana si chiuderà l’affare tra Juventus e spagnoli, non dovrebbero esserci intoppi e quindi tra giovedì e venerdì al massimo la società piemontese avrà il nuovo esterno a destra. Cancelo ha già un accordo con la Juve per cinque anni a tre milioni di euro a stagione. Si trova in vacanza in Messico e sarà a disposizione di Allegri per il ritiro, non è escluso che possa arrivare a Torino nei prossimi giorni.