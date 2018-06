L’Inter lavora per riportare in Italia Sime Vrsaljko: il laterale croato è uno dei nomi in pole per il dopo Cancelo. Piace il giovane Eder Militao

Da Milito a…Militao il passo è breve. Almeno nel nome, perché i due giocatori hanno zero somiglianze tra di loro: argentino e attaccante il primo, brasiliano e difensore il secondo. In comune però potrebbero avere l’Inter. I nerazzurri hanno sondato il terreno per Militao, che di nome fa Eder Gabriel, classe ’98, centrale difensivo del San Paolo. Ausilio nei giorni scorsi ha sondato anche la disponibilità di alcuni club di A per portare in Italia il calciatore che piace anche a Pep Guardiola. Ma non solo. L’Inter lavora anche al possibile ritorno in Italia di Sime Vrsaljko.

Il terzino destro classe ’92 dell’Atletico Madrid è uno degli obiettivi di calciomercato dell’Inter. Joao Cancelo (di proprietà del Valencia) è destinato alla Juventus e i nerazzurri hanno bisogno di un nuovo laterale destro di difesa. Concorrenza folta, come normale che sia: su Vrsaljko c’è anche il Manchester United di Mourinho. Al giocatore un ritorno in Italia non dispiacerebbe, così si lavora al prestito con obbligo di riscatto. L’affare non è semplice ma l’Inter farà un tentativo per l’ex giocatore di Genoa e Sassuolo. Sempre nel mirino Zappacosta e Darmian.