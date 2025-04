Joao Felix, il suo futuro lontano dal Milan: una squadra ha fretta di averlo già al mondiale per club

Joao Felix, il suo futuro non sarà al Milan: i rossoneri non vogliono riscattare il portoghese: su di lui c’è una nuova squadra

Joao Felix difficilmente vestirà la maglia del Milan anche nella prossima stagione. Il fantasista portoghese, arrivato a gennaio in prestito dal Chelsea, è destinato a lasciare sia il club rossonero che quello londinese. All’orizzonte potrebbe esserci un ritorno in patria, dove il Benfica starebbe pensando di riportarlo a Lisbona con la formula del prestito.

Secondo quanto riportato da Record, il club portoghese vorrebbe chiudere l’operazione entro la fine di giugno, così da poter contare sul giocatore per il Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. Il Benfica, inserito nel Gruppo C con Bayern Monaco, Auckland City e Boca Juniors, potrebbe contare anche sull’influenza dell’allenatore Bruno Lage per convincere Félix a tornare.