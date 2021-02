Joao Felix: «Cristiano Ronaldo mi influenza. Voglio diventare come lui»

Joao Felix, attaccante dell’Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni del Daily Telegraph: da Cristiano Ronaldo a Mbappé e Haaland

CRISTIANO RONALDO – «Cristiano Ronaldo ha una grande influenza su di me, quando siamo in nazionale cerca sempre di aiutarmi e dà a tutti i giovani consigli sul lavoro, ci motiva. Kakà è stato il mio primo riferimento nel calcio. Guardavo i suoi video e a volte provavo a copiare i suoi movimenti, provavo a giocare come lui».

MBAPPE E HAALAND – «Spero di raggiungere quel livello. Cristiano e Messi hanno raggiunto un livello che nessun altro giocatore ha mai raggiunto. Mbappé e Haaland sono sulla buona strada. Voglio fare lo stesso, posso farcela».