Joao Felix di nuovo sul mercato, ma questa volta potrebbe tornare a casa: «Sento il bisogno di tornare a casa»

Joao Felix, rientrato al Chelsea dopo il prestito deludente con il Milan, è di nuovo sul mercato: l’opzione è il ritorno a casa al Benfica

Dopo una parentesi senza acuti al Milan, Joao Felix guarda al futuro con idee chiarissime: tornare a casa, là dove tutto è iniziato. Il fantasista portoghese, reduce da sei mesi in rossonero con appena 21 presenze complessive e un impatto piuttosto limitato, ha fatto ritorno al Chelsea, ma sa bene che i Blues non intendono puntare su di lui. E così, nel corso dell’estate, sarà di nuovo sul mercato.

Felix non lo nasconde: l’ipotesi che più lo affascina è quella di un ritorno al Benfica, il club che lo ha lanciato tra i professionisti e dove, sotto la guida di Bruno Lage, era esploso come uno dei più promettenti talenti europei. «Sarei molto contento, vedo bene un ritorno al Benfica», ha dichiarato ai microfoni di CMTV, aggiungendo: «Sento il bisogno di tornare a casa, ed è per questo che il Benfica è una delle idee che ho in mente. È la soluzione verso la quale sento di propendere».

Il Benfica, dal canto suo, è pronto a cogliere l’occasione. Secondo quanto riportato da A Bola, il club di Lisbona sarebbe disposto a mettere sul piatto un’offerta importante, attorno ai 30 milioni di euro, pur di riportare a casa il suo ex gioiello. Una cifra che testimonierebbe la volontà dei lusitani di puntare forte sul ritorno del classe ’99, ma che non basterebbe a chiudere l’affare.

L’ostacolo principale resta l’ingaggio. Il Benfica ha imposto da tempo un tetto salariale ben definito: nessun giocatore in rosa guadagna più di 4 milioni di euro a stagione. Una soglia nettamente inferiore a quanto percepito oggi da Joao Felix, che per tornare in biancorosso dovrebbe quindi accettare un sostanzioso taglio.

Resta però da capire quanto il richiamo delle origini, e la possibilità di rilanciarsi in un ambiente familiare, possano incidere sulle scelte del giocatore. Il Benfica, tecnico incluso, lo accoglierebbe a braccia aperte. Starà ora a Joao decidere se privilegiare il cuore… o il conto in banca.