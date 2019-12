Joao Felix si racconta: «I 126 milioni per me? Non mi peseranno mai»

Joao Felix si racconta al quotidiano A Bola: «I 126 milioni spesi per me non mi peseranno. I pochi gol? Arriveranno uno dopo l’altro»

La stellina dell’Atletico Madrid, Joao Felix, si è raccontato a tutto tondo al quotidiano portoghese A Bola. Così il giovane attaccante sull’attuale momento della sua carriera coi Colchoneros:

«I 126 milioni spesi per me non mi peseranno mai. Il campo? Mi piacerebbe avere più energia nell’arco dei 90 minuti, lavorerò per mettere più benzina nelle gambe. Come è il calcio in Spagna rispetto al Portogallo? I giocatori sono più aggressivi e più veloci, e soprattutto pensano più velocemente. Pochi gol? Quando la palla inizierà ad entrare, i gol verranno uno dopo l’altro, ogni sacrificio sarà valso la pena».