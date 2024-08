Joao Neves, addio Benfica: «Io e Rui Costa abbiamo pianto, ma...»

Le parole di Joao Neves al suo addio al Benfica dopo la cessione al PSG: «Fa paura uscire dalla mia comfort zone»

Joao Neves è un nuovo calciatore del PSG: il 19enne portoghese lascia il Benfica e sui canali ufficiali del club commenta così la cessione. Di seguito le sue parole.

«Lo avevamo già deciso molto tempo fa. Abbiamo fatto del nostro meglio e abbiamo raggiunto un accordo che soddisfa entrambi, in termini finanziari è positivo per il Club e per me. Certo che fa paura uscire dalla mia zona di comfort. Qui sono stato molto amato, fin dal primo giorno, da quando ho debuttato in massima serie e dal mio primo allenamento, dai miei colleghi e dallo staff. Partirò per un Paese diverso, per una realtà diversa e non sono ancora sicuro di cosa potrò fare ma cercherò di fare del mio meglio, come ho fatto dall’inizio. È la mia natura. Né io né la mia famiglia abbiamo mai chiamato nessuno per forzare la mia partenza e nemmeno il Benfica voleva che me ne andassi. Ho parlato con il Presidente alcune volte, abbiamo sempre avuto la stessa opinione. Non è stato facile per il Presidente, era molto emozionato e abbiamo pianto un po’ entrambi, ma la mia cessione è un bene per il club».