Joao Pedro, passi in avanti del Galatasaray, ma non è ancora chiusa

Joao Pedro continua ad avvicinarsi alla squadra turca del Galatasaray: ancora nessuna fumata bianca, ma la trattativa prosegue

Come riportato da TMW, ci sono stati ulteriori contatti fra il Cagliari e il Galatasaray. Il nome di cui i sardi e i turchi hanno parlato è quello di Joao Pedro. L’italo brasiliano cerca di capire dove si accaserà, ma la certezza è che non resterà in Sardegna.

Il Galatasaray e il Cagliari continuano a fare dei passi avanti nella ricerca di un accordo che soddisfi entrambe le parti. I turchi si stanno infatti avvicinando alle richieste della squadra di Tommaso Giulini. La fumata bianca non è, tuttavia, vicina. La squadra di Istanbul spinge e insiste.