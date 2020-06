Joao Pedro Torino, i granata non mollano la presa: Vagnati vuole convincere il giocatore il brasiliano, servono 20 milioni

Il Torino non molla la presa nei confronti di Joao Pedro. Vaganti, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, vuole assolutamente convincere il brasiliano a trasferirsi in granata.

Si parte da una base di 20 milioni di euro, ma c’è margine per i negoziati. Joao Pedro vuole però certezze in vista del futuro: serve una rimonta del Toro per togliersi il prima possibile dalla zona retrocessione.