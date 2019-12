Joaquin infinito: rinnovo col Betis fino al 2021. Il comunicato

Joaquin infinito: rinnovato ufficialmente il contratto fino al 2021. Arriva l’annuncio ufficiale del Betis Siviglia sul nuovo accordo

Joaquin, nel pieno dei 38 anni, non ha proprio intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Anzi, il giocatore spagnolo non vuole far altro che continuare la propria avventura col Betis Siviglia.

L’ex Fiorentina ha ufficialmente rinnovato il contratto fino al 2021. Ecco il comunicato della società: «Il Real Betis Balompié ha rinnovato il contratto del capitano Joaquín Sánchez fino al 2021. Joaquín arrivò a 16 anni per diventare poi uno dei più importanti giocatori del calcio spagnolo negli ultimi due decenni».