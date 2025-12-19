John Elkann tra i miliardari d’Italia, ma Ardoino e Devasini (Tether) lo superano nettamente: ecco la classifica Forbes completa

Elkann nella lista dei miliardari italiani, ma i vertici di Tether (Ardoino e Devasini) lo superano di gran lunga: ecco la classifica Forbes

La geografia della ricchezza in Italia sta cambiando, delineando un panorama in cui i grandi gruppi industriali convivono con l’ascesa rapidissima della nuova finanza digitale. Secondo l’ultima classifica Forbes, al comando resta saldamente Giovanni Ferrero: il 61enne alla guida del colosso dolciario di Alba domina la graduatoria con un patrimonio stimato in 41,3 miliardi di euro.

Alle sue spalle, però, lo scenario si muove. Cresce in modo impetuoso Andrea Pignataro, fondatore del gruppo Ion specializzato in software finanziari, che conquista il secondo posto con 36,9 miliardi. E soprattutto irrompono i protagonisti del mondo crypto: sul terzo gradino del podio sale Giancarlo Devasini, CFO e stratega di Tether, con 22,4 miliardi, mentre poco più indietro compare Paolo Ardoino, CEO della stessa società, con 9,5 miliardi.

L’intreccio con la Juventus: la sfida Elkann–Tether

La presenza dei vertici di Tether nella lista non è solo un dato economico: ha ricadute dirette anche sul calcio italiano. La società che gestisce la celebre stablecoin possiede già l’11,5% della Juventus ed è finita al centro delle cronache per l’offerta vincolante presentata a Exor per rilevare il controllo del club. Un tentativo di scalata respinto con decisione da John Elkann, che tramite comunicato e videomessaggio ha ribadito la centralità della Juventus nel portafoglio della holding.

Elkann stesso compare nella graduatoria Forbes con un patrimonio di 2,8 miliardi, accanto ad altri nomi storici dell’imprenditoria italiana come Francesco Gaetano Caltagirone, la famiglia Ferrari, i Del Vecchio e i Berlusconi.

Un’Italia a due velocità

La classifica 2025 racconta dunque un Paese diviso tra i pilastri del Made in Italy e la nuova finanza 2.0, capace di muovere capitali enormi e di avvicinarsi sempre più ai centri nevralgici dello sport e dell’economia nazionale.

