Nuovo ingresso dirigenziale per l'Atalanta: arriva l'ex United John Murtough. Il comunicato UFFICIALE - Calcio News 24

John Murtough è il nuovo Director Of Global Development dell’Atalanta: affiancherà Tony D’Amico nel lavoro di scouting

Novità molto importante a livello dirigenziale: John Murtough è il nuovo Director Of Global Development dell’Atalanta.

Affiancherà Tony D’Amico per quanto concerne lo scouting considerando le esperienze in Premier League (su tutte il Manchester United)

IL COMUNICATO

Atalanta BC comunica un nuovo ingresso a livello dirigenziale nell’Area Sportiva del Club, della quale entra a far parte con effetto immediato in qualità di Director of Global Development il signor John Murtough.

Il 54enne dirigente inglese, che sarà coordinato dal Direttore Sportivo Tony D’Amico, va a potenziare un’area che mira a sviluppare ulteriormente la propria visione internazionale.

John Murtough è alla sua prima esperienza in Italia dopo aver operato per molti anni in Inghilterra con vari ruoli dirigenziali. I suoi trascorsi e i suoi incarichi più significativi con Everton, Fulham, Coventry City, ancora Everton, FA Premier League e Manchester United.

La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro danno il benvenuto a John Murtough, augurandogli un buon lavoro nell’Area Sportiva di Atalanta BC.