Jorginho arrabbiato: «Napoli non merita tutto questo» – VIDEO

Il supporto ai suoi ex tifosi di Jorginho che apprende dell’esonero di Ancelotti in zona mista dopo la vittoria ai danni del Lille

Jorginho parla in zona mista dopo la vittoria qualificazione del Chelsea contro il Lille. Le parole del centrocampista sull’esonero di Ancelotti.

«Mi dispiace perchè ho sentito solo belle cose su Ancelotti. Da quello che mi hanno detto gli ex compagni era un bravo allenatore, mi dispiace soprattutto per quello che sta succedendo lì a Napoli. È una situazione difficile, spero che possano uscire da questo momento perchè la città merita di stare in alto»