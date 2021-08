Jorginho UEFA Men’s Player of the Year: premiato il centrocampista

Grandissimo riconoscimento per Jorginho che viene premiato come UEFA Men’s Player of the Year: coronamento di una grande stagione

Vincitore della Champions League e della Supercoppa Europea con il Chelsea e di Euro 2020 con la maglia dell’Italia di Roberto Mancini, Jorginho riceve un importante riconoscimento dalla UEFA.

Jorginho, nel corso dei sorteggi per la Champios League, è stato nominato UEFA Men’s Player of the Year, ovvero miglior giocatore della stagione. Jorginho non ha potuto ritirare il premio ad Istanbul per via delle restrizioni Covid.