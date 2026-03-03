Josep Martinez Inter, chance dal 1′ contro il Como? Chivu ci pensa, ma il futuro resta incerto! Cosa filtra sulla decisione del club per la porta

L’Inter affronta una gara cruciale della propria stagione sportiva. Stasera, nella semifinale di andata di Coppa Italia contro il Como, la formazione guidata da Chivu registrerà una novità importante. Come svelato dal Corriere dello Sport, toccherà a Josep Martinez difendere i pali della compagine lombarda. Nonostante questa occasione da titolare, il futuro del portiere spagnolo rimane estremamente incerto in vista del prossimo mercato estivo.

Il quotidiano analizza le scelte dell’allenatore e le prospettive dell’estremo difensore. Tra le novità previste per questa serata, il tecnico ha inserito l’impiego del portiere di scorta. Al Sinigaglia tornerà a esserci l’ex portiere del Genoa, una decisione coerente con le rotazioni, considerando che il giocatore ha difeso la porta nerazzurra anche negli impegni precedenti del torneo. Questa mossa permetterà a Sommer di godere di un turno di riposo. Lo svizzero è desideroso di cancellare l’incertezza che nel derby d’andata ha portato al gol decisivo, per cui avrà modo di recuperare le energie e concentrarsi direttamente sulla sfida contro il Milan.

Finora, il ragazzo ha trovato spazio in campo solamente in cinque partite durante l’attuale annata. Questo minutaggio ridotto è stato causato anche dal tragico episodio extra campo che lo ha visto protagonista verso la fine di ottobre. La sua ultima apparizione ufficiale risale alla sfida di coppa disputata a Monza contro il Torino. I dati evidenziano che soltanto una delle gare in cui è stato impiegato si è conclusa con la rete inviolata. Pur non avendo mostrato evidenti responsabilità sui gol incassati, l’atleta non è riuscito a ribaltare le gerarchie prestabilite. Questa dinamica aprirà sicuramente un profondo fronte di riflessione all’interno della dirigenza in vista dei mesi estivi.