Jovic: «Segnare alla fine è stato FANTASTICO. Sono felice per il PRIMO PUNTO»

L’attaccante del Milan Jovic ha parlato ai microfoni dell’UEFA dopo il pareggio della Serbia contro la Slovenia.

PAROLE – «È fantastico segnare in questo modo, ma avrei fatto volentieri a cambio per un successo. Sono felice che abbiamo ottenuto il primo punto e che siamo rimasti in corsa per la qualificazione. Ora testa alta e concentrazione totale per la sfida contro la Danimarca. La Slovenia è stata davvero brava, per noi è stato molto difficile gestirla, ma questo è il risultato più giusto».