Jovic sibillino: «Non sono in forma? Al Real non ho mai giocato»

Luka Jovic parla del suo ritorno in Bundesliga all’Eintrach Frankfurt dopo l’esperienza fallimentare al Real Madrid. Ecco le sue dichiarazioni alla BILD.

«Negli ultimi due anni non ho giocato, per cui ancora non sono completamente in forma, ma cerco di dare sempre il massimo in allenamento. Il ritorno all’Eintracht è stato un successo, qui sto molto bene. Al futuro penserò a stagione finita».