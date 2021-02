Juric avvisa la Juve: «Proveremo a fare come l’anno scorso»

Il tecnico del Verona, Ivan Juric, ricorda la vittoria dello scorso anno contro la Juventus: ecco le dichiarazioni del tecnico – VIDEO

Ivan Juric, tecnico del Verona, ricorda la vittoria contro la Juventus dello scorso anno ai microfoni dei canali ufficiali del club.

COME LO SCORSO ANNO? – «Ci proveremo. Lo scorso anno siamo arrivati a quell’impegno nella nostra forma migliore e in questo momento, nonostante le tante cose positive che stiamo facendo vedere, non siamo ancora a quei livelli. Noi faremo la nostra gara: sappiamo che dovremo mettere in campo una grandissima prestazione per poter ottenere un risultato positivo, e in settimana lavoreremo proprio in questo senso».