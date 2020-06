Juric: «I nostri giocatori? Prima non li voleva nessuno…» – VIDEO

Ivan Juric ha parlato anche di calciomercato dopo la sconfitta dell’Hellas Verona contro il Napoli: le sue parole

Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato anche di calciomercato dopo la sconfitta rimediata dalla sua squadra contro il Napoli. Queste le parole dell’allenatore su alcuni giocatori in odore di mercato.

«Abbiamo preso ragazzi che non voleva nessuno: Amrabat in prestito, Rrahmani per due milioni, Kumbulla giocava in Primavera. Sono cresciuti e sono diventati ottimi giocatori. I primi due li ho persi, il terzo è sul mercato, dipende dalla società».