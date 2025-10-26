Juric nel post partita di Cremonese Atalanta: «Manca cattiveria sotto porta, ma fiducia nel gruppo. Carnesecchi? Oggi è stato bravo, ma ha sbagliato a dire questo»

Juric nel post partita di Cremonese Atalanta ha analizzato il match dell’ottava giornata, commentando anche le dichiarazioni al pepe di Carnesecchi

Dopo il pareggio per 1-1 contro la Cremonese, l’Atalanta di Ivan Juric ha collezionato il quarto pareggio consecutivo in Serie A. Nonostante una ripresa giocata a ritmi alti e numerose occasioni da rete, i nerazzurri non sono riusciti a concretizzare e a portare a casa la vittoria. Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport, Juric ha fatto il punto sulla partita, esprimendo autocritica sul primo tempo e ribadendo la fiducia nel gruppo.

L’ANALISI DELLA PARTITA – «Quando si parla di “momento difficile” sembra quasi una crisi, ma non è così. Con tutta sincerità, il primo tempo non mi è piaciuto: siamo stati lenti, poco reattivi. Forse la fatica della Champions si è fatta sentire, ma anche chi non aveva giocato non è entrato con l’atteggiamento giusto. Nel secondo tempo, invece, la squadra ha reagito alla grande, ha creato tantissimo come al solito, ma ci è mancata la cattiveria giusta per vincere. Abbiamo prodotto tante occasioni, con 20-25 tiri verso la porta, ma quando non segni, il calcio poi ti punisce. È frustrante, ma resta una prestazione di valore».

SULLE PAROLE DI CARNESECCHI – «Marco è un bravissimo ragazzo, sta facendo benissimo, ma in questo caso ha sbagliato: deve concentrarsi sul suo lavoro, parare, crescere. Parlare meno e lavorare di più. Non è questione di impegno, perché questi ragazzi stanno lavorando durissimo, giocano ogni tre giorni e danno tutto. Semplicemente, in questo momento non riusciamo a trasformare quanto creiamo. È un discorso tecnico, non mentale».

Il riferimento è alle parole di Carnesecchi che nel post partita ha dichiarato che all’Atalanta dovrebbero alzare i giri e darsi una svegliata.

MANCANZA DI CATTIVERIA SOTTO PORTA – «Un po’ di entrambe le cose. Penso a Lookman, che ha vissuto un’estate particolare e non è ancora al top. Scamacca rientra piano piano, ma non è ancora nella sua forma migliore. Abbiamo avuto tante situazioni favorevoli e non le abbiamo sfruttate. Ci lavoriamo ogni giorno, ma non è facile: in certe partite la palla non entra e serve solo continuare a insistere».

SUL CICLO DI PARTITE IN ARRIVO – «Saranno sfide vere, con squadre forti che non si chiudono dietro. Paradossalmente può essere un vantaggio per noi: ci troveremo più spazi e potremo esprimerci meglio. Contro formazioni come la Juve o il Bruges abbiamo fatto partite splendide, anche con tante assenze. Lazio, Slavia e Cremonese, invece, sono state occasioni sprecate: partite dominate ma non vinte. Mi dà fastidio, ma sono convinto che la squadra reagirà. Bisogna migliorare, sì, ma anche avere fiducia in quello che facciamo».

Juric ha ribadito l’importanza di mantenere la fiducia nonostante le difficoltà, sottolineando la necessità di insistere per trasformare le occasioni create in gol, in vista di un ciclo di partite particolarmente impegnativo.