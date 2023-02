Juric, si tratta il rinnovo. Ma ha una richiesta per il nuovo Torino

Ivan Juric sta pensando di rinnovare il proprio contratto con il Torino, ma prima ha fatto una richiesta al club granata

Sfiorato l’addio per alcune divergenze negli scorsi mesi, Ivan Juric potrebbe ora rinnovare il proprio contratto con il Torino, ma ha prima bisogno di alcune certezze.

Il tecnico non vorrebbe allontanarsi dall’Italia anche perchè la propria famiglia si trova bene qui, ma non vuole altri smantellamenti della rosa granata come già successo nel corso dell’ultima estate.