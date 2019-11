Juve, a tutto Paratici: «Rakitic? Non ci interessa. De Ligt e Ronaldo…»

Juve, parla Paratici: «Rakitic? Grande giocatore ma non ci interessa. De Ligt diventerà il migliore del mondo. E Ronaldo…»

Fabio Paratici, dirigente della Juve, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfono di Espn. Questo il pensiero del bianconero:

«Abbiamo una grande squadra e non stiamo cercando rinforzi in questo momento. Rakitic è un grande giocatore, ma non ci interessa. De Ligt? Sta giocando molto bene e diventerà presto il miglior difensore al mondo. Ronaldo? La Juventus è felice di avere il migliore giocatore del mondo e forse della storia. E’ una cosa che rende molto felici anche i nostri tifosi».