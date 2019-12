Juve, a tutto Sarri: «Champions? Deve essere un obiettivo, ma…»

Juve, Sarri si racconta: «Siamo ancora in fase di alti e bassi. La Champions? Deve essere un obiettivo ma con consapevolezza dei rischi»

Maurizio Sarri, allenatore della Juve, si è raccontato ai microfoni diSky Sport. Ecco le parole a tutto tondo del tecnico bianconero:

«Siamo ancora in una fase di alti e bassi. Ci sono momenti in cui giochiamo da squadra e in altri meno. Rientra nella normalità, non esiste il tutto e subito. La Champions deve essere un obiettivo, ma con la consapevolezza che ci sono dei rischi dovuti all’alta qualità degli avversari. Chelsea? Mi ha accresciuto molto l’esperienza in Premier, che è un campionato straordinario per qualità tecniche e con una grande mentalità».