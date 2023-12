Juve, Allegri finanzierà la ricostruzione del Gabbione di Livorno

La decisione di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, dopo i danni subito dal Gabbione di Livorno

Secondo quanto riportato da Il Tirreno, Massimiliano Allegri ha fatto sapere che contribuirà a ricostruire il Gabbione di Livorno dopo i danni per il maltempo. Di seguito le parole dell’allenatore della Juve riportate dal quotidiano.

PAROLE – «Sono profondamente addolorato per quanto accaduto. Da cittadino livornese non posso che condividere la preoccupazione delle persone direttamente coinvolte da quanto accaduto. Come molti sanno il mio affetto per Livorno è sempre vivo e costante, per questo motivo ho contattato il sindaco per mettermi a disposizione per valutare cosa sarà necessario fare. Sono certo che lo spirito e la forza dei livornesi saranno fondamentali per una rapida ripresa».

